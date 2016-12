Derby, Muntari squalificato per tre giornate 

16:32 - Il colpo rifilato in pieno recupero a Kuzmanovic - un pugno al volto a gioco fermo - è costato a Muntari tre giornate di squalifica. Questa la decisione presa dal giudice sportivo Tosel che riguardo invece "alle grida e ai cori espressivi di discriminazione razziale" dei tifosi interisti non ha preso decisioni e ha spedito il referto degli ispettori al Procuratore federale per valutare le eventuali sanzioni.



GLI ALTRI SQUALIFICATI

Oltre a Muntari sono altri sei i giocatori squalificati dal giudice sportivo in serie A, tutti per una giornata: Nenè (Cagliari), Campagnaro (Inter), Diamanti e Garics (Bologna), Gobbi (Parma) e Emerson (Livorno). Fra gli allenatori è stato punito con ammenda di 5mila euro il milanista Allegri, mentre l'ad del Parma Leonardi ha avuto un'ammenda di 3mila euro.

LE SANZIONI PER LE SOCIETA'

Oltre ai calciatori squalificati queste le altre decisioni prese dal giudice sportivo.



- Ammenda di 15.000 euro alla Roma "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto reiteratamente cori insultanti ad un calciatore di altra società" .



- Ammenda di 6.000 euro all'Inter "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere numerosi petardi nel proprio settore".



- Ammenda di 5.000 euro al Livorno "per avere suoi sostenitori nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro petardi"



- Ammenda di € 4.000 euro al Cagliari "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere alcuni petardi nel proprio settore".