Del Piero trascina il Sydney al successo 

17:25 - Tutto facile per il Sydney di Del Piero in casa del Melbourne Heart fanalino di coda del campionato australiano. Gli ospiti passano in vantaggio al 26' grazie a un rigore concesso dall'arbitro Milliner e trasformato da Alex. Il raddoppio lo firma Joe Chianese allo scadere del primo tempo. Con questo successo il Sydney raggiunge momentaneamante (ha giocato una gara in più) il terzo posto della classifica con 9 punti in 6 giornate.

Del Piero, che ha segnato il terzo gol stagionale, è stato schierato da regista e ha fornito un'ottima prestazione. Per il Sydney, che spera finalmente di decollare, si tratta della seconda vittoria consecutiva.