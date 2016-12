Del Piero si fa male: per il Sydney festa a metà

15:58 - Il Sydney vince ancora, ma non può festeggiare più di tanto. La squadra allenata da Frank Farina batte 2-0 i Newcastle Jets, conquista la quarta vittoria consecutiva in A-League, resta a -3 dalla vetta occupata dal Brisbane, ma deve fare i conti con l'infortunio di Alessandro Del Piero. L'ex capitano della Juventus è stato costretto a lasciare il campo zoppicante al 44' a causa di un problema al ginocchio: si teme una distorsione.

Non si ferma la corsa del Sydney che, dopo avere battuto Melbourne Victory, Melbourne Heart e Wellington, stende anche i Newcastle Jets dando dimostrazione di grande carattere. Eppure le cose non sembravano mettersi bene per la squadra di Frank Farina, costretta a fare a mano di Alessandro Del Piero dopo 43 minuti. E per l'ex capitano juventino, oltre al danno, c'è anche la beffa del cartellino giallo sventolatogli in faccia dall'arbitro per essersi fatto medicare dalla panchina senza la sua autorizzazione. Senza Del Piero, il Sydney impiega solo tre minuti per sbloccare il risultato: nel recupero del primo tempo ci pensa Joel Chianese a firmare l'1-0. Nella ripresa ci pensa Despotovic, al 60', a siglare la rete che chiude la partita e regala il quarto successo di fila agli Sky Blues.