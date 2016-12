Del Piero non c'è, il Sydney perde contro il Wellington Phoenix

11:11 - Senza Del Piero, rimasto ai box per i postumi di un affaticamento muscolare, il Sydney FC viene sconfitto per 1-0 nella trasferta contro il Wellington Phoenix, valida per l'undicesima giornata della A-League australiana. Per la squadra dell'ex capitano della Juve si tratta del quinto ko stagionale, mentre la formazione neozelandese può festeggiare il primo successo. A decidere la partita una rete al 34' di Huysegems, che ha colpito anche un palo.

Il successo del Wellington è stato offuscato dal grave infortunio all'attaccante Paul Ifill, crollato a terra senza apparente motivo e uscito dolorante in barella (si sospetta la rottura del tendine d'Achille). Sempre più Del Piero-dipendente, il Sydney riceverà, nel giorno di Santo Stefano, la capolista Brisbane Roars. In classifica il Syndey resta al terzo posto a pari punti con Melbourne Victory e Newcastle.