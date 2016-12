Del Piero: "Io e Totti esempi di un calcio romantico"

13:11 - "Storie come la mia e quella di Francesco non è facile trovarne". Parola di Alex Del Piero, bandiera juventina e attuale capitano del Sidney. "Spero che in futuro il calcio italiano possa avere altri esempi di attaccamento alla maglia, come successo con me, Totti e Maldini". Del Piero poi esprime il suo pensiero sul cammino europeo dei bianconeri: "Il risultato, vista la sconfitta del Galatasaray, è molto positivo. Possiamo passare il turno".



"La partita non l'ho vista, ma l'ho registrata e spero di guardarla il prima possibile, figli permettendo". Del Piero è intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5 come testimonial di "Un gol per la ricerca", l'iniziativa che il prossimo week-end vedrà il mondo del calcio a favore dell'Airc.