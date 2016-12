De Rossi, recupero hi-tech: usa un tappeto antigravitazionale

11:48 - Allenamenti hi-tech a Trigoria per Daniele De Rossi. Per recuperare dall'infortunio in tempi brevi senza rischiare ricadute, il centrocampista giallorosso sta infatti utilizzando un tappeto antigravitazionale sviluppato dalla Nasa. Il sistema, grazie al controllo della pressione all'interno di un involucro d'aria, riesce a ridurre il peso corporeo fino all'80%, consentendo un minor carico di lavoro agli arti inferiori.

In casa Roma, dunque, le provano tutte per recuperare Daniele De Rossi in vista del match contro il Cagliari di lunedì sera. Per il giallorosso il lavoro riabilitativo sta infatti seguendo un protocollo innovativo, che potrebbe risultare molto efficace per continuare a mantenere la forma fisica anche nei periodi di stop di altri giocatori. La Roma di Garcia è già nel futuro.