De Laurentiis: un miliardo di spettatori per Roma-Napoli 

23:12 - "Roma-Napoli? In tv la vedranno un miliardo di appassionati in tutoto il mondo. Io la vedrò da Los Angeles". Aurelio De Laurentiis parla dalla sua villa di Los Angeles, e questa è una anticipazione dell'intervista che andrà in onda questa sera su Italia Uno, nel corso del programma Tiki Taka, condotto da Pierluigi Pardo.

Il presidente del Napoli parla anche della prospetiva di creare una cittadella dello sport a Castevolturno: "A Castelvolturno stiamo verificando la possibilità di creare la vera casa del Napoli, vogliamo costruire nuovi campi di allenamento e altri spogliatoi anche per le formazioni giovanili. Siamo in fermento”.



E a proposito dello stadio San Paolo: ”Credo che debba essere il campo del Napoli, ma molto dipende anche dalle autorità locali. Non hanno capito che un club può crescere anche grazie alla proprietà dell’impianto”.