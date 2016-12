De Laurentiis: restiamo al San Paolo

16:37 - Il giorno dopo è fatto per risollevarsi. Il Napoli è subito al lavoro: protagonista il presidente De Laurentiis. In due ore, risolve il problema stadio, dopo un colloquio col Sindaco: "Il San Paolo resta la nostra casa". Poi la squadra: ci sono speranze per recuperare Higuain, domenica. (difficile Albiol). E poi il prefetto di Roma che deve decidere se rinviare o no la partita Roma-Napoli del 19 ottobre. La decisione a ore.

Il giorno dopo l'Arsenal, il Napoli cerca di ritrovare il sereno. Lo trova nel primo pomeriggio, con De Laurentiis che incontra il Sindaco di Napoli e risolve un problemone: lo stadio. "Annuncio che il San Paolo era e rimane la casa del Napoli", dice il presidente dopo 2 ore di colloquio. "Abbiamo trovato l'accordo, ci sarà un tavolo di concertazione fino a giugno per trovare una soluzione che abbiamo già individuato e che sarà innovativa. Un diritto di proprietà del Napoli sullo stadio e le zone adiacenti, per fare tutto quel che si deve e rendere gli impianti ai massimi livelli di standard europei. L'ipotesi-Caserta è decaduta". Un ulteriore conferma dell'accordo raggiunto tra De Laurentiis e De Magistris arriva direttamente dal sindaco: "Abbiamo deciso la costituzione di una commissione bilaterale tra Comune di Napoli e Società calcio Napoli, che affronti tutti i temi dello stadio. Ci siamo dati un cronoprogramma che avrà come termine ultimo la scadenza della convenzione. Siamo entrati nel dettaglio, stabilendo un'intesa sul fatto che lo stadio si fa a Napoli con garanzie certe del ritorno dell'investimento. L'incontro è stato molto proficuo''. De Magistris ha aggiunto che "non si tratterà di un maquillage dello stadio" e non ha escluso che l'intervento possa "interessare anche le aree adiacenti lo stadio".

Poi la questione Arsenal e la prossima tappa, Napoli-Livorno. Il presidente: "Non ho dormito, dopo la partita. Loro avevano Ozil, noi non abbiamo potuto contrapporre Higuain. Ma sapremo risollevarci, è stata una serata negativa e basta". E su Higuain uno spiraglio per la gara contro il Livorno: ci sono tre giorni per decidere l'impiego dell'argentino, che poi dovrà rispondere alla sua Nazionale. De Laurentiis: "Dipendesse da me, non concederei il nulla osta per la partenza di Higuain". La presenza di Albiol contro il Livorno è invece molto, molto difficile.



Capitolo Roma-Napoli di sabato 19 ottobre. Oggi il Prefetto di Roma si pronuncia sulla ipotesi del rinvio della partita, che non può essere disputata né sabato 19, né domenica 20 nella capitale a causa di manifestazioni no-Tav. Allo studio varie ipotesi per risolvere il problema, dal rinvio al 18 dicembre, all'inversione di campo (si giocherebbe Napoli-Roma) fino all'anticipo a venerdì 18 ottobre, data però che non piace al Napoli, a causa degli impegni nazionali dei sudamericani.