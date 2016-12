De Laurentiis attacca Mazzarri (e Moratti).  Poi le scuse: "Sono stato travisato" 

21:39 - Aurelio De Laurentiis è un vulcano ed è esploso su Mazzarri: "A Walter finora abbiamo fatto un assist; abbiamo valorizzato le sue azioni e lui si è andato a vendere al meglio all'altro 'scornacchiato', che ha dovuto vendere la compagnia". Il presidente del Napoli, a margine di un evento presso il Maschio Angioino, come riporta Il Mattino, ha elogiato Benitez: "Noi che 'scornacchiati' non siamo, ci siamo andati a prendere il meglio che c'era".

De Laurentiis è innamorato perso di Rafa: "E' un diktat e ho preso Benitez perché la pensa come me, è l'unico che ha i concetti internazionali ben chiari in testa. Per lui è una scommessa e l'ha accettata perché ci crede ed è possibile".

Per il mercato di gennaio promette nuovi investimenti: "Non è così facile combinare i fattori della produzione e produrre benefits, perché quando adesso, a gennaio, dovrò investire altri 50 milioni sono soldi pesanti sul bilancio".



IN SERATA LE SCUSE E LA RABBIA

In serata, poi, attraverso twitter, De Laurentiis ha spiegato: "Ho visto che è stata ripresa, con mio disappunto, un frase di un dialogo riservato e chiuso alla stampa. Una frase estrapolata senza minimamente considerare il contesto in cui era inserita si presta a qualsiasi interpretazione arbitraria. Molti mi chiedono chi sia lo scornacchiato. Per la mia famiglia questo termine ha un significato a metà tra la provocazione e l'intelligenza. Mi riferivo a Moratti? Assolutamente no. Mi riferivo a tutte quelle persone che l'anno scorso hanno lavorato per portare Mazzarri all'Inter. E a chi lo ha fatto"". A ciò aggiungiamo che De Laurentiis è molto amico di Moratti.