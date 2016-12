David Trezeguet sarà allo Stadium in occasione di Juve-Sassuolo

14:29 - La conferma è arriva durante il prepartita di Juve-Genoa. I maxi schermi dello Stadium hanno trasmesso un videomessaggio in cui David Trezeguet annunciava il suo ritorno a Torino in occasione della gara tra Juventus e Sassuolo del prossimo 14 dicembre, la migliore opportunità per prendersi gli applausi del suo vecchio pubblico. Per il franco-argentino si tratta della prima visita nel nuovo impianto torinese.

Trezeguet, 245 presenze e 138 gol in maglia bianconera, tornerà nella città che lo ha visto protagonista per dieci anni dopo l'addio maturato nel giugno 2010. Dopo la Juve, Trezegol ha vestito le maglie dell'Hercules, del Banyas, del River Plate e, attualmente, è in forza al Newell's Old Boys.