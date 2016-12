Dal calcio alla guerra: Burak Karan muore in Siria

20:13 - Dal calcio alla guerra, dalle nazionali giovanili tedesche (è stato compagno di Kevin Prince Boateng) alla Jihad in Siria. La storia di Burak Karan è quella di un ragazzo che, all'alba della propria carriera come calciatore, a 21 anni decide di smettere per impugnare le armi. Fino allo scorso 11 ottobre, quando rimane ucciso in Siria durante un bombardamento di Assad, probabilmente mentre stava combattendo sul fronte opposto.

"Soldi e carriera non erano cose importanti per lui - ha raccontanto il fratello di Karan alla Bild -. Era sempre su internet, a seguire le notizie dalle zone di guerra. Era angosciato per le vittime". Karan (nato nel 1987) molla il calcio nel 2008, dopo essere cresciuto nel vivaio dell'Herta Berlino e aver giocato per Hannover e Aachen.



Tedesco di passaporto ma turco di origine, Burak a un certo punto decide di trasferirsi in Turchia (nella zona di confine con la Siria) insieme alla moglie e ai due figli. Probabilmente per combattere contro il regime di Assad, anche se il fratello smentisce questa tesi e spiega che l'ex calciatore si trovava in quei luoghi solamente per portare delle medicine. La procura federale di Wüppertal ha aperto un'inchiesta per accertare i fatti, intanto Kevin Prince Boateng lo ricorda su Twitter: "Riposa in pace, non dimenticherò i tempi passati insieme. Eri un vero amico. Quello che è successo dopo non lo so e non posso verificarlo".