Da Bettega a Palacio, il tacco che rende immortali 

10:43 - E' il gesto che sogni. Il colpo che culli nella tua mente. Il desiderio che custodisci gelosamente. Perché non è "solo" un gol, è "il" gol! Di tacco, nel derby, a una manciata di minuti dal novantesimo, sotto la tua curva, a tre giorni da Natale. C'è tutto, ma proprio tutto nel colpo di Palacio. L'ultima, in ordine di tempo, di una lunga teoria di reti che la storia del calcio racconta e tramanda.

C'è il tacco di Allah e quello di Dio. C'è quello maledetto che costa un'Europeo. O quello che rimane stampato nelle menti solo per la sua effimera bellezza. Magie, colpi di genio. Il più famoso, il primo, quello a cui tutti sono corsi con la memoria ieri sera è quello di Roberto Bettega: il suo tacco fu la firma 4-1 col quale la Juve sconfisse il Milan al Meazza nel 1971: stesso stadio, stessa porta, stessa posizione in area, identico movimento.



Se Socrates negli anni '80 è stato il Tacco di Dio, è l'algerino Rabah Madjer che viene ricordato da tutti come il Tacco di Allah. Nell'87 nella finale di Coppa Campioni a Vienna il Bayern Monaco stava vincendo 1-0, a dieci minuti dalla fine Madjer regalò il pareggio al suo Porto spalle alla porta, con una acciecante giocata al buio. Questo e tanti altri: da quelli di Alessandro Del Piero, da favola quello nel derby del 2002 col Toro, bello ma inutile invece quell'altro in finale di Champions contro il Borussia Dortmund.

Poi ancora le firme dei due Mancini: Roberto con la maglia della Lazio a Parma nel '99 e il giallorosso Amantino nel derby con la Lazio del 2003. Ma il maestro vero è stato Hernan Crespo, tra i tanti indimenticabile il gol fatto con la maglia del Parma alla Juve nel '99. Metteteci pure Antonio Cassano con la Samp nel 2010 in Champions contro il Werder Brema e pure Zlatan Ibrahimovic: , da incorniciare quello con la maglia dell'Inter proprio alla Samp, da dimenticare - ma solo per amor di Patria - quello che con la Svezia costò l'eliminazione dell'Italia dall'Europeo 2004. E poi ancora Gianfranco Zola nel 4-0 del suo Chelsea contro il Norwich.



Grandi gesti, grandi nomi, grandi partite. Eppure da non dimenticare ce ne è uno, forse il più bello, che troppo spesso resta nell'ombra. E' il tacco di Giuseppe Biava ai tempi del Palermo, nel 2006, contro la Reggina. Potenza di un gesto che, divinità o meno, rende calcisticamente immortali.

La magia di Biava