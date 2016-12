Curve chiuse: Inter e Roma fanno ricorso

10:21 - A pochi giorni dalla ripresa del campionato a tenere banco in casa Inter e Roma è la situazione delle curve, chiuse dopo l'ultimo turno. Le due società hanno presentato ricorso contro le due giornate di chiusura per discriminazione territoriale e razzismo, chiedendo la revoca della sanzione. La decisione della Corte di Giustizia Federale è attesa per venerdì. Intanto il presidente del Coni, Malagò, sta con la Roma: "Han fatto bene a ricorrere".

La Corte di Giustizia però potrebbe anche chiedere un supplemento di indagini facendo così slittare a dopo il derby l'eventuale conferma della sanzione. Il ricorso dell'Inter contro la chiusura della Curva Nord si basa sulla esiguità del numero di tifosi presenti a Napoli (320), difficile che i cori siano stati percepiti da uno stadio con oltre 40mila spettatori; sul precedente di Torino-Inter, che innesca la sanzione di turni; sul fatto che le colpe di 320 tifosi siano pagate da oltre 7000 abbonati; e sull'aspetto dell'ordine pubblico, che non va affatto sottovalutato, considerando anche quello che sta accadendo fra le due tifoserie nerazzurra e rossonera.Possibilista il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha parlato della situazione della Curva Sud della Roma: "Se la Roma ha fatto ricorso secondo me ha fatto benissimo. Anche perché è chiaro che tutto si fonda sulla base di un referto, e questo referto bisogna capire bene cosa hanno sentito e cosa è stato detto. Mi sembra che non ci sia proprio univocità di giudizio".