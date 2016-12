Curva Inter: prima il ricorso alla Corte, poi il Prefetto

10:35 - Per il derby, curve riaperte? E' una possibilità, che si può concretizzare nel giorno nell'antivigilia di Inter-Milan (e di Roma-Catania). Venerdì la Corte federale esamina i ricorsi di Inter e Roma, che chiedono la revoca della squalifica inflitta dal Giudice sportivo, o quantomeno lo slittamento. Se non ci sarà revoca, sarà il Prefetto di Milano a esaminare il caso: per motivi di ordine pubblico. E potrebbe ordinare una eventuale, forzata, riapertura per il derby.



La giornata è stata intensa. Dopo che Inter e Roma hanno depositato presso la Corte federale i ricorsi, a mezzogiorno, con buoni argomenti per ritenere possibile la revoca dello stop di due turni, inflitti dal Giudice sportivo, intorno alle 18 sono spuntate voci insistite di un intervento del Prefetto di Milano, Tronca, che ha preso in esame -come è ovvio- il problema di ordine pubblico che ci sarà domenica sera, coi tifosi del Milan e dell'Inter uniti in una forma di protesta contro l'ordinanza del Giudice sportivo.

E quelle voci dicevano: il Prefetto è pronto a ordinare la riapertura della Curva Nord per motivi di ordine pubblico. Un'ora e mezzo dopo, alle 19,15, la Prefettura di Milano ha comunicato che nesuna decisione era stata presa in tal senso. Il caso, beninteso, rimane sul tavolo delle autorità, ma sarà preso in esame soltanto dopo la decisione della Corte federale (giustizia sportiva) che si pronuncerà venerdì, e senza aspettare la sera vista la ristrettezza dei tempi.

Non si hanno certezze in proposito: se non la sensazione che si va verso un provvedimento che consenta lo svolgimento del derby con le curve piene, facendo casomai slittare la squalifica a gare successive. Per l'Inter come per la Roma.