13:14 - La Serie A dà spettacolo in Colombia. Sì, perché Muriel e Cuadrado, in collaborazione con James Rodriguez, hanno organizzato uno scherzo ad Armero. Gli attaccanti di Udinese e Fioentina, in albergo, hanno spaventato l'esterno del Napoli che stava passeggiando in camera con una tazzina del caffè... Naturalmente il video è finito in rete, tra le risate di tutti.