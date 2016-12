Cristiano Ronaldo: "Pallone d'oro? Penso a far bene col Real e in Nazionale"

18:10 - I tre gol realizzati in Svezia hanno portato il Portogallo in Brasile. E lo hanno avvicinato al Pallone d'Oro. Cristiano Ronaldo tuttavia non vuole più parlare del premio e di conseguenza delle polemiche con Blatter. "Penso a fare bene in Nazionale e al Real Madrid" dichiara l'uomo del momento ad As e al sito ufficiale delle Merengues. CR7 comunque non può non evidenziare il suo momento magico: "E' la mia migliore stagione, sto segnando tantissimo".

La testa dunque è solo alla Liga. "Abbiamo qualche giorno per prepararci alla prossima gara, dopo alcuni giorni intensi con le Nazionali. "Il mio obiettivo è lavorare per far sì che i tifosi siano ancora entusiasti della squadra".

Tornando all'exploit nella sfida con Ibra, Ronaldo esprime soddisfazione per essere diventato, seppur in coabitazione, il miglior marcatore della storia della nazionale lusitana: "Per me quello di Stoccolma è stato un giorno speciale anche a livello personale, perché con i tre gol realizzati ho raggiunto Pauleta in testa alla classifica dei cannonieri di sempre della nazionale portoghese, un grande onore. Quando ho segnato il 3-2 ho visto tutti i miei compagni accorrere verso di me. E' stato qualcosa di unico".