Cristiano Ronaldo, il governo portoghese: "Blatter è penoso" 

19:05 - Le scuse di Blatter a Ronaldo, per quell'attacco di pessimo gusto, non sono bastate a rasserenare l'orizzonte. Anche il governo portoghese se la prende, e con toni molto aspri, con il presidente della Fifa. "Ho sentito un forte senso di ribellione e penso che il mio stato d'animo sia condiviso da tutti i portoghesi", ha detto il ministro per gli Affari parlamentari e portavoce del Consiglio ministri, Luis Marques Guedes.



"Cristiano Ronaldo è un giocatore straordinario, un talento e un grande professionista - ha proseguito l'esponente di governo - e non merita certo quell'umiliante caricatura fatta dal presidente della Fifa. Tutti possiamo fare una gaffe, dire una parole fuori luogo o fare un commento sbagliato, rimpiangendo poi di averlo fatto. Ma la pantomima interpretata da Blatter è stata solo uno spettacolo pietoso". E’ quanto si legge in un comunicato ufficiale.