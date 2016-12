Cristiano Ronaldo convince il Procuratore: niente carcere per il tifoso invasore

14:14 - Chiamatelo 'Ronaldo il salvatore'. La stella del Real Madrid ha scritto una lettera al Procuratore della Florida per convincerlo a far cadere l'accusa di 'turbamento d'ordine pubblico' nei riguardi del giovane tifoso che aveva invaso il campo e abbracciato l'asso portoghese durante Real-Chelsea a Miami la scorsa estate. Ebbene, l'accusa che poteva portare Ronald Gioka, studente 20enne, in carcere, è caduta ed è rimasta solo quella di "violazione di domicilio".

Il giovane, con passaporto canadese e albanese, che aveva già passato una notte in carcere per la vicenda, studia con profitto alla University Beach of Miami. Potrebbe purtroppo dover lasciare però l'università: la "violazione di domicilio" sopra citata rischia di fargli perdere la carta di studente internazionale. Tuttavia per Marca, la missiva di Ronaldo forse salverà il ragazzo una seconda volta.

Questo il contenuto della lettera riportato dal quotidiano spagnolo:

"Mi chiamo Cristiano Ronaldo e gioco nel Real Madrid con cui stavo giocando a Miami quando un tifoso, uno studente universitario, di nome Ronald Gioka ha invaso il campo. Ci siamo abbracciati, abbiamo parlato, poi è arrivata la sicurezza che lo ha portato via. Non è stato né violento né aggressivo, MAI. Inoltre non ha fatto nemmeno resistenza quando lo hanno portato via. Capisco che abbia sbagliato, infatti lui ha ammesso l’errore e ha capito l’importanza della sicurezza generale, ma è un ragazzo di soli 20 anni cresciuto senza padre e solo con una giovane madre single. Sta studiando in un prestigioso college della Florida, ma temo che possa andare incontro a problemi seri con il Dipartimento dell’immigrazione se le accuse non fossero ritirate, quindi vi prego rispettosamente di riconsiderare l’accaduto. Non voglio che possa rischiare accuse penali per colpa di un’ingenuità, anche perché mi dicono abbia un brillante futuro da studente. Sono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. Rispettosamente, Cristiano Ronaldo".