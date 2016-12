Cristiano Doni indagato per rapina a un fotografo 

14:30 - Nuovi guai per Cristiano Doni. L'ex capitano dell'Atalanta è indagato per rapina dalla procura di Bergamo. Il sostituto procuratore Giancarlo Mancusi ha configurato il fatto avvenuto il 21 settembre, quando l'ex calciatore aveva costretto un fotografo, che lo aveva appena immortalato mentre era a spasso con la famiglia, a consegnargli la scheda di memoria della macchina digitale. Doni sembra intenzionato a fornire la sua versione dei fatti a Mancusi.

Nello specifico l'episodio si era verificato in piazza della Libertà. L'ex capitano nerazzurro era appena uscito da un ristorante dove aveva pranzato insieme alla famiglia. Lo aveva notato un fotografo di un'agenzia e, per questo, aveva cominciato a scattare foto. Doni si era innervosito, anche perchè si trovava in compagnia dei familiari, tra cui la figlia di 10 anni e il secondogenito, nato solo due mesi fa. A quel punto l'ex atalantino si era messo a gridare "avvoltoi", stando al racconto del fotografo, e aveva chiesto se fosse uscito bene in foto. Dopodichè aveva afferrato il fotografo per il bavero, costringendolo a consegnargli la scheda con le immagini appena scattate. Doni è assistito dall'avvocato Salvatore Pino, lo stesso legale che lo difende nell'inchiesta sul calcioscommesse. Il pm ha configurato l'episodio come una vera rapina, mentre la difesa sembra più intenzionata a puntare sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.