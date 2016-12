Crisi Milan: Allegri riceve il Tapiro d'oro da Striscia la Notizia

11:31 - Massimiliano Allegri non può che essere attapirato, vista la grave crisi che sta attraversando il Milan, decimo in campionato con soli 12 punti. Così il tecnico rossonero è stato intercettato da Valerio Staffelli dopo la sconfitta a San Siro con la Fiorentina per 2 a 0, che rende ancor più traballante la sua panchina, e ha avuto in regalo il Tapiro d'oro. La consegna del 'prestigioso premio' andrà in onda nella puntata di lunedì di Striscia la Notizia.