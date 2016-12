Coppa Italia, la Sampdoria travolge il Verona 

10:42 - Finisce 4-1 la sfida fra Sampdoria e Verona, valida per il quarto turno di Coppa Italia: negli ottavi di finale i blucerchiati affronteranno la Roma. Meglio i padroni di casa nel primo tempo, avanti 2-0 grazie ai gol di Sansone e Bjarnason. Nella ripresa i ragazzi di Mandorlini provano il tutto per tutto, riaprendo il match al 64' con un gol spettacolare di Longo. Ci pensano Krsticic e Renan a scrivere la parola fine al match.

Tante seconde linee in campo, con i big fra panchina e tribuna: queste le scelte di Mihajlovic e Mandorlini. Il match fatica a decollare, fino al quarto d'ora, con una punizione dalla sinistra di Donadel che scheggia la parte alta della traversa. L'azione seguente è quella che sblocca il match: cross dalla sinistra di Poulsen, la difesa respinge male, la palla rimane a centroarea e per Sansone è un invito a nozze. Sinistro potente e gol dell'1-0. Cinque minuti dopo arriva un passaggio scellerato di Cirigliano, che innesca Petagna: l'attaccante avanza e calcia a rete, Mihaylov para ma respinge sui piedi di Bjarnason, che a porta vuota non può sbagliare ed è 2-0. Il Verona accusa il colpo, poi prova a scuotersi con lo stesso Cirigliano, in cerca di riscatto, ma senza fortuna. Al 39' Rubin, spesso in difficoltà contro Wszolek, crossa per Longo, che di testa la mette sul fondo. Ancora il giovane attaccante ci prova con un grande diagonale: palla a lato. La ripresa inizia senza cambi: i ragazzi di Mandorlini sembrano decisi a riaprire il match. La Samp fatica a trovare gioco, Maresca cala alla distanza e il Verona inizia a crederci. Ci prova Donadel, quindi Cacia tenta il gol da mille e una notte, ma Fiorillo è attento. Al 64' ecco concretizzati gli sforzi: cross di Martinho, entrato da una manciata di minuti, dalla sinistra, spettacolare conclusione volante di Longo che firma il gran gol del 2-1. Ancora Longo, su corner di Martinho, manca per poco l'appuntamento con il pari. All'81' entra Toni e Mihajlovic risponde con Mustafi. Sessanta secondi dopo il Verona reclama il rigore per un presunto fallo di mano di Poulsen, ma l'arbitro lascia proseguire. Sul ribaltamento di fronte Krsticic ruba palla, fa sessanta metri palla al piede e scarica in rete il 3-1. C'è spazio anche per Renan, con il 4-1 che chiude definitivamente il match. La cura Mihajlovic sembra funzionare, per Mandorlini troppe ombre e poche luci.