Coppa Italia: Juventus-Avellino 3-0, bianconeri ai quarti

10:10 - La Juventus è la prima squadra qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia. Nell'ottavo giocato allo Stadium, i bianconeri di Conte hanno superato senza fatica l'Avellino di Rastelli con un netto 3-0. Tutti i gol nel primo tempo con Giovinco grande protagonista. Prima sblocca il match al 7' con un tiro a giro "alla Del Piero"; poi fornisce due assist da fermo per Caceres e Quagliarella. Ai quarti la vincente di Roma-Sampdoria.

LA PARTITA

Una passerella o poco più per la Juventus con una buona cornice di pubblico grazie anche ai cinquemila supporters dell'Avellino rumorosi e orgogliosi come non mai. A prescindere dal risultato. Troppo grande infatti la distanza di qualità tra le due squadre con una partita aperta e chiusa dai bianconeri (di riserva) già nel primo quarto d'ora. Poco importa per gli uomini di Rastelli per i quali la gita allo Stadium, finita con uno 0-3, è stata il premio per un girone d'andata sopra le righe in Serie B.Pericoli per Storari, zero. Per Antonio Conte invece è stata una serata buona per testare la condizione fisica e mentale degli uomini meno impiegati. Da Caceres a Motta, fino a Padoin e un illuminato Giovinco. La Formica Atomica nel primo tempo fa il bello e il cattivo tempo, ma senza strafare. Sblocca il risultato con un gol "alla Del Piero" dopo appena sette minuti e poi trova, da fermo, le due deviazioni vincenti di Caceres (16') e Quagliarella (34').

La ripresa è una formalità dai ritmi rallentati. Anche le occasioni latitano con un miracolo di Di Masi da segnalare sul colpo di testa ravvicinato di Motta al 66'. L'Avellino però, nonostante il risultato, non ha mai abbassato la testa, mantenendo un atteggiamento propositivo anche sotto di tre gol. Una prova in vista del ritorno in campionato che fa ben sperare Rastelli. Tanto quanto il ritorno di Pepe per i bianconeri.



LE PAGELLE

Giovinco 7,5 - La Coppa Italia come l'Europa League sarà fondamentale per lui per trovare lo spazio necessario per scalare posizioni nel ranking d'attacco. La prima uscita l'ha sfrutta pienamente: un gol, due assist e tanta corsa.

Quagliarella 6,5 - Non segnava dal due ottobre e si è sbloccato. Queste partite, sulla carta e sul campo scontate, servono anche a questo.

Zappacosta 6,5 - Propositivo, generoso, quasi sfrontato. Il terzino dell'Under 21 ha mostrato le sue qualità a quelli che potrebbero essere i suoi prossimi tifosi. Piace anche alla Juventus oltre al Milan

Castaldo 6 - E' sua l'unica vera occasione per i Lupi. Arriva nel primo tempo, ma il suo colpo di testa non è preciso di poco



IL TABELLINO

JUVENTUS-AVELLINO 3-0

Juventus (3-5-2): Storari sv; Caceres 7, Ogbonna 6,5, Peluso 6; Motta 6 (35' st Lichtsteiner sv), Padoin 6, Marchisio 6,5, Asamoah 6,5 (23' st Bouy 6), De Ceglie 6; Quagliarella 6,5, Giovinco 7,5 (35' st Pepe sv). A disp.: Rubinho, Barzagli, Garcia Tena, Isla, Chiellini, Pogba, Tevez, Llorente. All.: Conte 6,5.

Avellino (3-5-2): Di Masi 5,5; Izzo 5,5, Peccarisi 5,5, Pisacane 5,5; Zappacosta 6,5, D'Angelo 6, Togni 5 (1' st Schiavon 5,5), Arini 6 (26' st Angiulli sv), Millesi 5,5; Castaldo 6 (10' st Galabinov 6), Herrera 5,5. A disp.: Seculin, Fabbro, De Vito, Abero, Bittante, Massimo, Soncin, Biancolino. All.: Rastelli 6.

Arbitro: Irrati

Marcatori: 7' Giovinco, 16' Caceres, 34' Quagliarella

Ammoniti: Bouy (J)

Espulsi: nessuno