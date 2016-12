Coppa di Lega: bum bum Cavani, Psg ai quarti

11:14 - Due squilli di Edinson Cavani e il Paris Saint Germain approda ai quarti di Coppa di Lega. I parigini soffrono ma alla fine stendono 2-1 il coriaceo Saint Etienne, detentore del trofeo: al vantaggio dell'uruguaiano al 25' risponde Erding al 77' che trascina ai supplementari il match, deciso ancora da Cavani con un gol al 118'. Superano gli ottavi anche Marsiglia, Bordeaux, Nizza, Lione, Evian e Troyes, quest'ultimo prossimo avversario del Psg.

Entusiasmo al Parco dei Principi dove inizia l'avventura stagionale in Coppa di Lega di Psg e Saint Etienne. Sblocca il risultato Cavani dopo 25 minuti, abile a sfruttare il perfetto assist di Verratti, saltare il portiere e depositare in rete. La risposta degli ospiti arriva a 13' dalla fine: cross da destra di Lemoine e piatto vincente in area di Erding che trascina il match ai supplementari. La squadra di Blanc spinge, il Saint Etienne si difende con ordine: al 118', quando sembravano materializzarsi i calci di rigore, arriva l'intuizione ancora di Verratti per l'inserimento di Menez, cross batto e colpo a botta sicura del Matador che manda il parigini ai quarti. Spettacolo allo Stade de Gerland, il Lione batte 3-2 il Reims: locali sul doppio vantaggio con Gomis e Lacazette, Oniangue accorcia, Gourcuff riallunga e il rigore di Ayite nel finale rende meno amaro il passivo per gli ospiti. Vittoria senza affanni invece per il Nizza che batte con un secco 3-0 il Sochaux: le reti di Pejcinovic, Genevois e Pied. L'Evian stende 2-1 in rimonta il Bastia grazie alla doppietta di Wass, stesso risultato con cui il Marsiglia regola il Tolosa (Mendy e rigore di Gignac). Vince 2-1 pure il Bordeaux, ma sul campo del Rennes: decide il rigore allo scadere di Jussie. Pirotecnico 3-2 tra Troyes e Tours: la rete nel recupero di Nivet manda gli uomini Furlan ai quarti dove affronteranno proprio il Psg.