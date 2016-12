Coppa di Germania: avanti Leverkusen e Bayern

10:16 - Dopo il Borussia Dortmund, anche Leverkusen e Bayern Monaco accedono ai quarti di finale della Coppa di Germania. I bavaresi di Pep Guardiola vincono 2-0 sul campo dell'Augsburg: decisive le marcature di Robben al 4' sull'uscita del portiere e di Thomas Muller di testa nel finale. Il Bayer di Hyypia si è imposto 2-1 in casa del Friburgo: subito in rete al 1' Kruse, pareggio al 14' di Gunter e rete decisiva di Can per il Leverkusen al 77' con un bel destro in diagonale dal limite dell'area. Avanzano anche il Wolfsburg che batte 2-1 in rimonta l'Ingolstadt 04 grazie ai gol di Naldo e del croato Olic all'89' e l'Eintracht di Francoforte che supera 4-2 il Sandhausen. Spicca la tripletta dello spagnolo Joselu mentre il quarto gol è di Kadlec.