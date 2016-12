Coppa del Re: il Barcellona vola agli ottavi

10:13 - Nessun problema per il Barcellona. Nei sedicesimi di finale di Coppa del Re i blaugrana sconfiggono 3-0 il Cartagena, squadra di Segunda Division, e si guadagnano in agilità il pass per gli ottavi: li aspetta il Getafe, che in serata con un secco 4-1 si è sbarazzato del Girona. A decidere l'incontro le reti di Pedro, Tello e Neymar: un buon allenamento per i catalani in vista dell’ultimo impegno dell’anno in Liga, proprio contro il Getafe.

Martino rinuncia a diversi titolari ma non a Neymar, che dopo i cinque gol tra la sfida di Champions col Celtic e quella di Liga col Villarreal prende ancora una volta il suo posto al centro dell'attacco. A sbloccare la contesa è però Pedro, che al 30' insacca di prima sul cross di Montoya. Il Barcellona esercita un chiaro dominio territoriale ma ha diverse difficoltà a trovare spazi, nella ripresa però la gara va in archivio al 67' con il gol di Tello, che calcia di sinistro dall'area e trova la decisiva deviazione del difensore Mariano. All'88' c'è gloria anche per Neymar, che inzucca di testa sul pregevole assist mancino di Iniesta. Si qualificano agli ottavi anche il Villarreal (vittorioso 1-0 sull'Elche), il Levante (facile 4-0 al Recreativo Huelva) e l'Osasuna (basta l'1-1 interno contro il Malaga).