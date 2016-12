Coppa del Re: avanti Real e Atletico Madrid

10:27 - Real e Atletico Madrid conquistano il pass per gli ottavi di finale di Coppa del Re superando due formazioni di Segunda Division B, la terza serie del calcio spagnolo. Al Santiago Bernabue la squadra di Ancelotti, dopo il deludente 0-0 dell'andata, batte 2-0 l'Olimic Xativa: al 17' apre le marcature Llaramendi che riceve in area l'assist di Jesè e col destro realizza. Per il basco si tratta del primo gol da professionista. Poco dopo, al 28', Di Maria firma il raddoppio su calcio di rigore: una trasformazione tutt'altro che perfetta anche se il portiere Francis non riesce a controllare la sfera che finisce in rete.

Emozioni al Vicente Calderon con l'Atletico, prossimo avversario del Milan negli ottavi di Champions League, che batte 2-1 i catalani del Sant Andreu. La squadra di Simeone, che aveva vinto 4-0 all'andata, va in svantaggio al 14' per la rete di Carroza che raccoglie una respinta in area e insacca a porta vuota. Al 29' i Colchoneros hanno la palla del pari ma Adrian sbaglia un calcio di rigore. Nel finale l'Atletico viene fuori: al 79' Adrian si fa perdonare con l'assist per la deviazione sotto porta di Hector mentre al 93' il belga Alderweireld firma il gol vittoria con un preciso colpo di testa in mischia. Passano anche l'Almeria, il Betis (2-2 col Lleida dopo il 2-1 dell'andata), la Real Sociedad e il Santander, che vince 2-0 al Pizjuan col Siviglia dopo aver perso 1-0 l'andata in casa.