Conte miglior allenatore del 2013: "Lavoriamo per fare ancora meglio"

00:09 - Come annunciato, Antonio Conte è stato premiato come miglior allenatore del 2013 nell'ambito del Globe Soccer Award di Dubai. A consegnargli il prestigioso riconoscimento è stato Ian Rush. "Il primo pensiero va ai miei calciatori - ha detto l'allenatore della Juve - . Ringrazio la società e i tifosi, questo premio lo divido anche con loro. Mi auguro che il meglio debba ancora venire, stiamo lavorando per questo. C'è un progetto vincente, ma serve pazienza".

"Penso che il fatto di conoscere la cultura del club e quindi di essere stato calciatore della Juventus per 13 anni mi abbia favorito molto nell'inserimento da allenatore. Sono arrivato sicuramente in un momento particolare per la Juventus, perché veniva da due settimi posti. Abbiamo lavorato duramente, adesso siamo riusciti a tornare competitivi a livello Nazionale. Il prossimo step che vogliamo fare è quello di affermarci anche a livello europeo. Ed è molto importante conoscere la storia del club perché si riesce a trasferire questo ai calciatori. L'aria che si respira alla Juventus è quella di un club che nella storia è abituata a vincere, quindi bisogna trasferire anche questa mentalità ai calciatori", ha detto dal palco del premio giunto alla sua quinta edizione. E a chi gli chiedeva della Champions League e della sua certezza di vincerla un giorno, Conte ha risposto così: "L'ho già vinta da calciatore e sono sicuro che la vincerò anche da tecnico. Ho voglia di migliorare, faccio questo lavoro con grande passione, il mio obiettivo è sempre la vittoria".