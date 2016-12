Conte: "La mia Juve ha sempre la stessa fame. Capito?" 

18:23 - La Juventus, sola al comando: minimo, fino a lunedì sera. La Juve di Conte: mai tanti punti (34), nelle tre stagioni del tecnico. La caduta di Firenze, che sembrava un tracollo: da allora 5 gare, 5 vittorie, 15 punti, 12 gol fatti e zero al passivo. Il miglior propollente per andare verso la Champions e cercare, mercoledì col Copenaghen, i tre punti che possono dire qualificazione. Il tutto, nonostante qualche infortunio di troppo. E critiche (ricordate?) spesso feroci.

La parola al tecnico bianconero. "Contro il Livorno si poteva rischiare: una squadra che difende in dieci e riparte. Bisogna andare avanti e non scoprirsi dietro, tenere la palla. Nel primo tempo eravamo un po' lenti. Nel secondo abbiamo accelerato: più rapidi e più incisivi, e quelle situazioni verso il gol che ci prepariamo e abbiamo sfruttato".

I primati di questa Juve: mai tanti punti, 34 dopo 13 giornate, con Antonio Conte in panchina. E' tornata la fame?

"L'abbiamo sempre avuta. E' vero, ho temuto che non fosse più la stessa all'inizio. Ma avevo capito che non sarebbe stato così. Poi la critica, la stampa, le tivu: tutti a dire che la Juve non era più la stessa, non aveva più fame. Ora chiudiamo questa fase, e spero non arrivino troppi elogi. Possono far male".

Llorente: da centravanti del mistero a uomo deteminante. Che cosa è successo?

"E' stato bravo lui, a soffrire e lavorare. Siamo stati bravi noi ad aspettarlo. Arrivava dal campionato spagnolo, dove le marcature sono un po' soft. Qui i difensori ti aggrediscono. E' bravo, ha talento, può e deve migliorare".

Il Napoli ha perso, la Fiorentina ha perso: i tre punti di Livorno come li definisce?

"Molto importanti. Ci sono momenti in cui non devi sbagliare: e questo era il momento da sfruttare. Per la terza stagione siamo sempre lì, ai primi posti. Primi ora, aspettando la Roma. Ma ora ci concentriamo sulla Champions: vediamo cosa succede. E' importante, lo sappiamo".

Soddisfatto di questa Juve? O deve milgiorare?

"Soddisfatto sì, ma sempre sul pezzo. Non ci si può rilassare. Fra l'altro quest'anno abbiamo a che fare con vari infortuni: gestire le assenze è un altro dato importante, che stiamo affrontando al meglio".

A fine gara cosa ha detto a Luci? Il figlio malato...

"Luci è un ragazzo che conosco da anni. Giocava fra i giovani della Juventus, spesso l'avrei voluto nelle mie squadre. L'ho abbracciato, siamo tutti papà, speriamo che succeda qualcosa di bello per suo figlio. Un grande abbraccio ancora".