Conte: "La Juventus crede ancora in me"

20:10 - L'orgoglio di Antonio Conte. L'allenatore bianconero, che ha ricevuto il premio Viareggio sport, ha dichiarato: "La Juventus come società e i ragazzi che alleno hanno sempre creduto in me fin dal primo giorno. E continuano a farlo: hanno capito le mie idee e per questo vinciamo. È questo il riconoscimento più importante che sento ogni giorno". Poi un passaggio su giovani: "Quelli bravi giocano, vedi Pogba che è titolare nella Juventus a 19 anni".

Conte si rivede in Pogba: "Un po' come quando mister Fascetti mi fece giocare molto giovane ai tempi del Lecce".

Il tecnico bianconero sottolinea i suoi meriti nelle vittorie della squadra: "Negli ultimi due anni abbiamo vinto quasi tutto perché i ragazzi che alleno si sono adattati alla mia idea di calcio prima ancora che ad uno schema ben preciso".

Sul premio ricevuto: "Sono veramente molto contento di essere premiato nella città di allenatori importanti come Marcello Lippi ed Eugenio Fascetti. Per me è motivo di grande soddisfazione perchè per me sono stati dei maestri di vita e di calcio. Quindi stare qui a ricevere questo Premio mi riempie di soddisfazione".