Conte in silenzio verso la "nona" di fine anno 

16:51 - In silenzio verso l'ultimo impegno del 2013. La vigilia della Juve in vista della trasferta di Bergamo è trascorsa senza le abituali parole di Antonio Conte. Solo lavoro sul campo per il tecnico non ha incontrato la stampa. Motivo: l'allenatore bianconero è infastidito per come il suo nome è stato di nuovo accostato allo scandalo del Calcioscommesse. In settimana Conte aveva affidato a una nota il suo pensiero, affermando di avere "già pagato" con una "dolorosa squalifica".



L'attenzione è alla gara di domani con i bergamaschi. C'è da chiudere l'anno e Conte vuole farlo nel migliore dei modi: una vittoria permetterebbe alla sua squadra di consolidare il primato, in vista dello scontro diretto con la Roma con cui inizierà il 2014. E allungherebbe a nove la striscia di successi consecutivi.

A Bergamo, il tecnico dei campioni d'Italia manderà in campo tutti i migliori, compreso Vidal, unico diffidato e quindi a rischio potenziale in vista del big match con la Roma.

Conte si affiderà nuovamente a Pogba in regia con Marchisio nel ruolo di interno. Davanti via libera a Llorente e Tevez. Parlando ad una radio Argentina, l'Apache ha punto, ma non attaccato, il Ct argentino Sabella che continua a non considerarlo per la Seleccion in vista dei Mondiali. "Non mi chiamerebbe neanche se facessi 130 gol - ha detto - ma lasciatelo lavorare in pace".

A un altro primato poi guarda la Juve: Buffon che non prende gol da 730 minuti. Potrebbe chiudere il 2013 con 820 minuti senza gol.