Colombia, proposta hot per Asprilla: girerà un film porno per 7mila euro

20:00 - Non sarà più l'attaccante rapido ed esplosivo che abbiamo ammirato a Parma, ma Faustino Asprilla continua a conquistare le prime pagine dei giornali per motivi non propriamente calcistici. Una casa di produzione di film colombiana, infatti, ha offerto al giocatore 7mila euro per una settimana di riprese per apparire in un adult movie. Per chi lo conosce non c'è nulla di speciale, è soltanto l'ennesima follia associata all'attaccante colombiano.

Secondo il regista del film, Tino sarebbe perfetto per il ruolo propostogli: "Siamo convinti che il suo stile di vita e le polemiche mediatiche che si porta dietro siano state determinanti per farci prendere questa decisione". Per il giocatore posare nudo di fronte ad una videocamera non sarebbe una novità. Asprilla, infatti, ai tempi in cui difendeva i colori del Parma e ancora nel 2007, già posò senza veli per un servizio fotografico, senza mostrare nessuna remora: "Non ho vergogna di nulla, vivo la mia vita in maniera rilassata, non mi piacciono le complicazione e farmi problemi per qualcosa del tutto naturale".