Colombia: l'Independiente di Santa Fè dimentica le maglie e le acquista alle bancarelle

13:38 - Una disavventura davvero imbarazzante per la squadra colombiana dell'Independiente di Sante Fè che in occasione della trasferta contro i rivali del Boyaca Chico, ha dimenticato a casa la divisa di gioco e per scendere in campo ha dovuto ricorrere alle magliette contraffatte vendute nelle bancarelle davanti allo stadio. In realtà l'Independiente aveva le maglie, ma erano di colore grigio, troppo simili a quelle degli avversari che si sono rifiutati di cambiare divisa.

In questi casi il regolamento prevede che la squadra in trasferta debba cambiare divisa di gioco, ma i magazzinieri dell'Independiente avevano dimenticato di portare quella di ricambio. Il club, anche per motivi di antica rivalità, è stato irremovibile nel rifiutare il cambio di maglia. Così ai dirigenti del Santa Fè non è rimasto che prendere d'assalto le bancarelle intorno allo stadio, cercando magliette dello stesso colore o almeno somiglianti fra loro, pagandole 6,37 dollari l'una, e buone per mandare in campo la squadra. Su ogni maglietta con un pennarello rosso sono stati scritti alla meglio i nomi dei giocatori, mentre i numeri di carta ritagliati a mano sono stati attaccati al tessuto con del nastro adesivo di uso medico, molto resistente. Per la cronaca, l'Independiente di Santa Fè ha vinto 2-0, prendendosi la rivincita sugli avversari del Boyaca Chico e sul loro scarso senso di ospitalità.