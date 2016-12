Clasico: il Camp Nou per Tito Vilanova 

14:35 - Il Barcellona non dimentica Tito Vilanova. I tifosi blaugrana, in occasione del Clasico con il Real Madrid, hanno organizzato una coreografia davvero speciale in onore dell'ex tecnico, che è stato costretto ad abbandonare il suo ruolo per un tumore. 98mila cartellini vestiranno a festa il Camp Nou: il mosaico che andrà a formarsi avrà la scritta "Forza Tito" e la bandiera catalana uniti ai colori blaugrana.