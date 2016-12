Cinquina del Brasile, l'Honduras viene travolto

11:04 - Rotondo successo del Brasile in amichevole a Miami. Al Sun Life Stadium la Nazionale verdeoro batte 5-0 l'Honduras e manda un messaggio alle rivali in vista del prossimo Mondiale. I gol della Seleçao portano la firma di Bernard, Dante, Maicon, Willian e Hulk. A bocca asciutta Neymar. A fine partita Scolari esce allo scoperto: "Diventeremo campioni del mondo". Martedì il Brasile tornerà in campo a Toronto per un altro test contro il Cile.

Il Brasile c'è e sta bene. La conferma arriva dall'amichevole contro l'Honduras in un match che profuma di anticipo in vista del prossimo Mondiale. Anche i centramericani, infatti, hanno staccato il biglietto per la fase finale del Campionato del mondo grazie al terzo posto conquistato nel girone di qualificazione alle spalle di Stati Uniti e Costarica. Si gioca al Sun Life Stadium di Miami davanti a 71mila spettatori. Il Brasile fatica nel primo tempo, ma va al riposo sull'1-0 grazie al gol di Bernard: per il 21enne attaccante dello Shakhtar Donetsk è il primo centro con la maglia della Nazionale. Tutt'altra musica nella ripresa. La squadra di Scolari dilaga con le reti di Dante (55'), Maicon (66'), Willian (70') e Hulk (74'). A bocca asciutta Neymar, schierato titolare e sostituito da Hulk. E dopo il largo successo sul Brasile, Felipe Scolari esce allo scoperto: "C'è molta pressione su questa squadra in vista del Mondiale, ma io credo che diventeremo campioni del mondo - afferma il ct per nulla scaramantico -. Stiamo facendo vedere un buon calcio, contro l'Honduras non mi aspettavo una vittoria così larga". I verdeoro torneranno in campo martedì a Toronto per un'altra amichevole, stavolta contro il Cile: un avversario da prendere con le molle, considerato che venerdì Sanchez e compagni hanno espugnato Wembley rifilando un secco 2-0 all'Inghilterra.