Cinque Allievi della Nocerina picchiati da ultras della Salernitana

19:14 - Non c'è pace a Nocera. Dopo il caos nato con il derby di Lega Pro, i tifosi della Salernitana si sarebbero macchiati di un fatto vergognoso. Alcuni ultras, pare una ventina, avrebbero infatti aggredito cinque ragazzi del vivaio della Nocerina all'interno di un bar di Mercato San Severino dove si erano recati per passare un po' di tempo in relax. Ragazzi di 16 e 17 anni presi a calci e pugni e riconosciuti perché indossavano la tuta della Nocerina.

Uno di loro in particolare, è stato buttato a terra e poi preso a calci e pugni. Non è stata sporta denuncia, ma i giovani, tutto della formazione Allievi nazionali, hanno avvisato i dirigenti della loro società, che a questo punto potrebbe sporgere querela contro ignoti.