Cinquantesimo gol su punizione per Del Piero 

10:19 - Alex Del Piero segna il suo 50.esimo gol su punizione in carriera, ma il suo Sydney crolla 2-5 contro il Brisbane Roar. La capolista dell'A-League ha affondato gli Sky Blues dopo il momentaneo vantaggio firmato all'11' dall'ex Juve, rientrato in campo da titolare dopo l'infortunio. E' la prima sconfitta stagionale per gli uomini di Farina con il capitano in campo. Per il Brisbane tripletta di Petatros. Nel recupero l'altro gol del Sydney con Garcia.

Per Del Piero solo il primo tempo, poi la sostituzione nell'intervallo quando il risultato era ormai compromesso.