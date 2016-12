Cina: Lippi ancora campione con il Guangzhou

15:28 - Marcello Lippi si conferma in Cina. Secondo scudetto consecutivo per l'ex ct alla guida del Guangzhou Evergrande che festeggia invece il terzo di fila. In casa dello Shandong Luneng bastava un punto, ma la formazione dell'italiano ha esagerato e ha vinto 4-2. Zhao Xuri, Gao Lin, Rong Hao e Zheng Zhi i marcatori del largo successo. Settimana da incorniciare per Lippi che ha visto anche la conquista della finale della Champions League asiatica.

Un dominio incontrasto: vittoria del campionato con quattro giornate d'anticipo e 14 punti di vantaggio sui secondi che erano proprio gli avversari di oggi.