Cile, durante una mega-rissa un tifoso spara

15:59 - Risse di ogni tipo si sono sempre viste sui campi di calcio. Ma questa ha davvero qualcosa di 'particolare'. In Cile, durante la sfida amatoriale tra Magallanes e Basilio Munoz, dopo un contrasto e un fallo di gioco, è iniziato il caos più totale. I tifosi delle due squadre sono entrati in campo e se le sono date di santa ragione usando anche spranghe e coltelli. Un uomo armato ha addirittura sparato con una pistola. Per fortuna è stato subito fermato da altri supporter e nessuno è stato ferito gravemente. La paura è stata però tanta: in tribuna ad assistere alla gara c'erano bambini che forse non vorranno più vedere partite di 'calcio'.