Chievo, ufficiale il ritorno in panchina di Corini

19:07 - Il pareggio di domenica tra Chievo e Milan è costato una panchina, non quella di Allegri ma quella di Sannino. L'allenatore ex Siena è stato esonerato a causa dell'ultimo posto in classifica e dei soli 6 punti conquistati in 12 giornate. Il suo sostituto è Eugenio Corini, al ritorno sulla panchina scaligera dopo aver guidato i veneti anche l'anno scorso riuscendo a raggiungere la salvezza. In giornata è arrivata la firma su un contratto biennale.