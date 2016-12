Chiasso: Zambrotta è il nuovo allenatore 

17:59 - Inizia una nuova vita per Gianluca Zambrotta. L'ex terzino è il nuovo allenatore del Chiasso. La squadra svizzera ha deciso di esonerare Ryszard Komornicki, che ha pagato gli scarsi risultati, e ha affidato la panchina al difensore fino al 30 giugno 2014. Entrerà a far parte dell’attuale staff tecnico Mattia Croci-Torti che continuerà, comunque, a ricoprire anche il ruolo di calciatore.

Zambrotta, che aveva iniziato la stagione come giocatore e anche come assistente del tecnico Ramella, aveva continuato il doppio ruolo anche con Komornicki che però, a causa degli scarsi risultati, ultimo il ko interno nel derby ticinese col Lugano, è stato sollevato dall'incarico. Compito di "Zambro" sarà quello di risollevare la situazione del Chiasso, ultimo con appena 8 punti in 16 gare: debutto sabato alle 17.45 sul campo dello Sciaffusa terzo in classifica.

Domani la presentazione alle ore 14:30.