Chi vince il Pallone d'oro, si assicura il flop mondiale

21:09 - Lo sapevate? Chi vince il Pallone d’oro nell’anno che precede il Campionato del Mondo, ha un destino già scritto: non vincerà il Mondiale. Perlomeno: dal 1957 a oggi (il Pallone d’oro fu istituito nel 1956) non è mai accaduto. E adesso con Messi, Ribery e Ronaldo in corsa per il Pallone d’oro 2013, ecco che Argentina, Francia e Portogallo hanno il diritto-dovere di chiedere ai loro uomini-simbolo: per favore, scansate quel Pallone…

A studiare e rivelare il caso assai curioso è Latercera, quotidiano on line argentino.



Ecco la lista.

1957 – Alfredo Di Stefano (argentino, nazionalità Spagna): non partecipa ai Mondiali di Svezia 1958, vinti dal Brasile.

1961 – Omar Sivori (argentino, nazionalità Italia): l’Italia eliminata nel girone dopo la partita rissa col Cile (in Cile). Vince il Brasile.

1965 – Eusebio (Portogallo): il Mondiale portoghese è magnifico, e finisce al terzo posto. Vince l’Inghilterra. Si gioca in Inghilterra.

1969 – Gianni Rivera (Italia): c’è il 4-3 con la Germania e la finale persa dagli azzurri, 4-1 col Brasile,a Città del Messico.

1973 – Johann Cruyff (Olanda). Il calcio olandese è ai massimi livelli, ma la finale con la Germania, organizzatrice dei Mondiali, la vincono i tedeschi 2-1.

1977 – Allan Simonsen (Danimarca): la sua Nazionale non si qualifica per i Mondiali argentini. Vinti poi dall’Argentina.

1981 – Karl Heinz Rummenigge (Germania) – E’ il mondiale spagnolo, col trionfo dell’Italia proprio ai danni della Germania, 3-1.

1985 – Michel Platini (Francia) – Si gioca in Messico, la Francia è tra le favorite, ma il Mondiale se lo giocano Argentina e Germania: la spunta Maradona. Francia al terzo posto.

1989 – Marco Van Basten (Olanda) – Olandesi eliminati agli ottavi di finale (erano tra i favoriti) nel Mondiale italiano, vinto dalla Germania sull’Argentina.

1993 – Roberto Baggio (Italia) – La maledizione dei rigori nella finale Italia-Brasile: proprio Baggio sbaglia uno dei rigori decisivi, in quell’amaro mondiale americano.

1997 – Ronaldo (Brasile) – Si gioca in Francia, la finale è Francia-Brasile e per Ronaldo c’è il dramma e il giallo del malore prima della finalissima: vince la Francia di Zidane.

2001 – Michael Owen (Inghilterra) – Mondiali in Corea e Giappone, vinti dal Brasile. Per gli inglesi, eliminazione ai quarti di finale.

2005 – Ronaldinho (Brasile) – Eccoci in Germania, Brasile strafavorito. Ma fuori ai quarti di finali. E’ il Mondiale dell’Italia di Lippi, vinto ai rigori sulla Francia.

2009 – Lionel Messi (Argentina) – Argentina eliminata ai quarti di finale, e trionfo della Spagna in finale sull’Olanda.