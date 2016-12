Chelsea, la folle esultanza di Mourinho

10:31 - Il gol di Fernando Torres nei minuti di recupero di Chelsea-Manchester City, che ha dato la vittoria ai blues per 2-1, è una di quelle reti da festeggiare alla José Mourinho: con una corsa sotto la curva, inchinandosi in campo o... facendosi baciare da un tifoso. Dopo il gol del Niño, infatti, la gioia dello Special One era così incontenibile da non riuscire a trattenersi dal lanciarsi tra i supporter del Chelsea per festeggiare la vittoria sui rivali di Manchester. Mentre abbracciava tutti, Mourinho è stato afferrato da un tifoso blues che, tra una fotografia e qualche abbraccio, ne ha approfittato per baciare due volte il portoghese.

La folle esultanza di José ha anche scatenato le ire del tecnico dei Citizens, Manuel Pellegrini, che si è rifiutato di stringere la mano allo Special One a fine gara. Mourinho, ripreposi dall'euforia della vittoria, ha così giustificato la sua reazione al gol di Torres: "Sugli spalti dietro la mia panchina pensavo ci fosse seduto mio figlio, a cui avevo promesso che avrei esultato con lui se avessimo vinto. Il Chelsea, però, gli ha dato un biglietto per sedersi dietro la panchina ospite. Io non potevo saperlo. Se quelli del City vorranno credermi, bene. Se non dovessero credermi, mi scuso se si sono sentiti offesi dalla mia esultanza".