Champions: Psg, City e United agli ottavi

10:21 - La quinta giornata di Champions dà nuovi verdetti. Psg, City e United volano agli ottavi. La squadra di Blanc vince 2-1 contro l'Olympiacos grazie alle reti di Ibra e Cavani. Bene anche il City che batte 4-2 in casa il Viktoria Plzen e sale a quota 12 nel Gruppo D, 3 punti in meno del Bayern. Lo United asfalta con un netto 5-0 il Leverkusen che scende al terzo posto nel Girone A, superato dallo Shakhtar che ha sconfitto 4-0 la Real Sociedad.

Nel Gruppo A crollo incredibile del Bayer Leverkusen che perde 5-0 in casa con lo United: reti ospiti di Valencia, Evans, Smalling, Nani e autogol di Spahic. Al secondo posto sale lo Shakthtar Donetsk con 8 punti. Gli ucraini, battono 4-0 la Real Sociedad, fanalino di coda del girone e si candidano come possibile seconda. Nell'ultima giornata il Leverkusen farà visita alla Real Sociedad mentre lo Shakhtar sarà di scena all'Old Trafford.

Situazione simile nel Gruppo B dove il Paris Saint Germain conquista la matematica certezza del primo posto con 13 punti davanti alla coppia Olympiacos e Benfica a 7. I portoghesi strappano nel finale una vittoria insperata per 3-2 in casa dell'Anderlecht: decide un gol al 90' di Rodrigo che ammutolisce i tifosi di casa. Dopo il successo per 3-1 del Bayern sul Cska nel tardo pomeriggio, il Manchester City risponde sconfiggendo 4-2 non senza qualche problema il Viktoria Plzen. Gli inglesi, ripresi per due volte, vincono grazie ai gol di Negredo e di Dzeko nella fase finale del match. Con questo risultato il City vola a meno 3 dal Bayern e nel prossimo turno ci sarà lo scontro diretto all'Allianz Arena. Se vuole centrare il primo posto, la squadra di Pellegrini dovrà ribaltare il 3-1 del Bayern all'andata.