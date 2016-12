Champions, procedimento Uefa contro il Napoli: il San Paolo a rischio con l'Arsenal

12:49 - L’Uefa ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del Napoli e del Marsiglia e il 21 novembre un'apposita commissione si riunirà per vagliare il rapporto dei delegati presenti al San Paolo mercoledì scorso. Al club di De Laurentiis, che era in diffida e quindi rischia di giocare a porte chiuse contro l’Arsenal, sono stati contestati disturbo da parte del pubblico, accensione di fuochi artificiali e ritardato calcio di inizio.

La rivelazione arriva dalle colonne del quotidiano "Il Mattino" che precisa come nel mirino della Uefa non ci sarebbero gli scontri avvenuti fuori dal San Paolo ma esclusivamente le intemperanze all'interno dello stesso impianto più una cattiva organizzazione dell'incontro da parte del club. Un rischio dunque concreto quello di dover giocare l'ultima e probabilmente decisiva partita del girone di Champions contro gli inglesi senza l'appoggio del tifo azzurro, l'uomo in più per la squadra di Benitez nelle notti europee.