Champions: passerella per Psg e Bayern

12:14 - Ultima giornata della prima fase di Champions per i gruppi A, B, C e D. Nel B, quello della Juve di scena col Galatasaray, il Real Madrid (già qualificato) fa visita al Copenaghen. Nel girone D tutto definito: Bayern e City agli ottavi (gli inglesi devono vincere con 3 o più gol di scarto all'Allianz Arena per il primo posto), il Cska Mosca ha in mano il terzo posto per l'Europa League, a meno che non perda con due gol di scarto col Viktoria Plzen.

Nel gruppo A lo Shakhtar Donetsk fa visita al Manchester United già qualificato. Agli ucraini serve una vittoria ma se il Leverkusen non vince in casa della Real Sociedad, può bastare un pareggio: viceversa passeranno i tedeschi che hanno un punto in meno della squadra di Lucescu. Nel girone C il Paris Saint Germain, già certo del primo posto, fa visita al Benfica che è secondo a pari merito con l'Olympiacos che invece ospita l'Anderlecht matematicamente quarto. In caso di arrivo in parità tra lusitani e greci, passerebbe la squadra del Pireo in virtù degli scontri diretti.