Champions League: tris di Chelsea e Atletico Madrid

23:26 - Nella terza giornata di Champions League, il Chelsea conquista 3 punti preziosissimi in casa dello Schalke 04 di Kevin Prince Boateng grazie a una doppietta di Fernando Torres e a un gol di Hazard. Al 5' il Nino mette in rete in seguito alla spizzata di testa di Ivanovic su azione d'angolo. Nella ripresa lo spagnolo segna su assist di Oscar mentre Hazard chiude i conti in contropiede nel finale. Tris dell'Atletico Madrid all'Austria Vienna.

I Blues raggiungono al comando del Gruppo E proprio lo Schalke a quota 6. Pareggio beffa per il Basilea, fermato sull'1-1 sul campo della Steaua Bucarest: Tatu nel finale risponde allo splendido vantaggio svizzero di Diaz su pallonetto. Nel Gruppo G lo Zenit San Pietroburgo espugna lo stadio Do Dragao battendo 1-0 il Porto al termine di una partita giocata in 11 contro 10 dal 6' per l'espulsione per doppia ammonizione di Herrera. Decide una rete di Khezhakov al 86'. I russi sono ora secondi a 4 punti dietro all'Atletico Madrid, ancora a punteggio pieno, che ha schiantato 3-0 l'Austria Vienna fuori casa. Rete di Garcia e doppietta di Diego Costa.