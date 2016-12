Champions League: tris del Galatasaray al Copenaghen e sorpasso alla Juve, 3-1 finale

00:53 - Roberto Mancini può sorridere: il 3-1 che il suo Galatasaray infligge al Copenaghen nella terza giornata di Champions League vale doppio. Questa vittoria consente infatti alla squadra turca anche di scavalcare la Juve al secondo posto nel gruppo B. La partita si decide nel primo tempo: Felipe Melo di testa apre le marcature al 10', poi Sneijder raddoppia al 38' e Drogba fa tris. Claudemir all'88' segna il gol della bandiera per gli avversari.

Mancini sceglie di affidarsi in attacco alla coppia Drogba-Ylmaz con Sneijder e Bruma ad agire da esterni offensivi. I turchi, con il sostegno del pubblico dell'Ali Sami Yen, impongono da subito il loro ritmo alla partita e macinano una serie di azioni pericolose. Per il Copenaghen ci sono veramente pochi spazi per far male. La partita al termine del primo tempo non ha già più storia. Nella ripresa il ritmo cala vistosamente e quasi a tempo scaduto arriva il gol dei danesi per una distrazione difensiva dei turchi. In classifica il Galatasaray sale a quota 4 punti e scavalca la Juventus al secondo posto (ferma a 2). I danesi restano fanalino di coda del gruppo B con un solo punto.