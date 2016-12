Champions League: Sneijder condanna la Juventus all'Europa League

10:42 - La Juventus dice addio alla Champions League ai gironi. Su un campo al limite della praticabilità (se non oltre) i bianconeri sono stati sconfitti 1-0 dal Galatasaray nella prosecuzione della partita sospesa e rinviata al 31'. La rete decisiva è stata firmata dall'ex interista Sneijder all'85' dopo una bella combinazione con Drogba. Con questa sconfitta i bianconeri sono retrocessi in Europa League, i turchi di Mancini invece sono agli ottavi.

LA PARTITA

Istanbul come Perugia. Tredici anni dopo stessa rabbia, indignazione, sofferenza e rimpianti per una partita giocata al limite estremo del regolamento. Un match durato un'eternità oggi come allora, questa volta giocato addirittura spalmato su due giorni e con un terreno di gioco che, al confronto, il Curi sembrava un tavolo da biliardo. Una serie di decisioni discutibili da parte dell'arbitro Proenca e della Uefa che hanno trasformato in farsa, a prescindere dal risultato, una partita che valeva una stagione e con essa svariati milioni di euro, rinviandola per neve e facendola giocare con la stessa neve, ghiaccio e su un campo impraticabile. La Juventus da questa lotta nel fango ne è uscita con le ossa rotte pur giocando meglio, battuta 1-0 da Sneijder a cinque minuti dalla fine quando il tempo per recuperare non c'era più.



Un peccato perché anche in condizioni impossibili i bianconeri hanno dato la sensazione di essere di un altro livello rispetto ai turchi, rendendosi pericolosi nella seconda parte del secondo (o terzo in questo caso) tempo. Poi la doccia fredda, gelata viste le condizioni meteo, di Sneijder che all'85' ha saputo infilare l'angolino con un perfetto diagonale dalla destra su spizzata di Drogba. Lo stesso angolo di Calori in quel Perugia-Juventus 1-0, lo stesso risultato e lo stesso danno. Ma anche gli stessi rimpianti che, togliendo l'amarezza oggettiva per una partita di calcio non giocata, non possono essere trascurati. A Istanbul come a Perugia gli avversari sono stati più bravi della Juventus a trovare la via del gol ma, soprattutto, le cause della retrocessione vanno ricercate altrove, a Copenaghen per la precisione o nella partita d'andata quando Bulut all'88' trovò un insperato pareggio per il Galatasaray.

La storia però ha deciso così. Gli dei del calcio uniti a quelli della meteorologia hanno voluto voltare le spalle a Conte e sorridere a Mancini che prosegue la sua corsa in Champions League. La Juve, invece, retrocede in Europa League con tutta la rabbia del caso. Da sfogare, ovvio, magari alla ricerca di quella finale che si giocherà proprio a Torino allo Stadium. Un motivo più che valido per rialzarsi più forte di prima.

IL TABELLINO

GALATASARAY-JUVENTUS 1-0

Galatasaray (4-2-3-1): Muslera 6; Chedjou 6, Zan 6,5, Semih Kaya 6,5, Riera 6; Selcuk Inan 6, Melo 6,5; Eboué 5 (35' st Bulut sv), Sneijder 8 (47' st Gulselam sv), Yilmaz 5; Drogba 6,5. A disp.: Celyan, Nounkeu, Bruma, Kurtulus, Colak. All.: Mancini.

Juventus (3-5-2): Buffon 6,5; Barzagli 6, Bonucci 5 (45' st Giovinco sv), Chiellini 5,5; Lichtsteiner 5,5, Vidal 6, Pogba 5,5, Marchisio 6 (42' st Quagliarella sv), Asamoah 5,5; Llorente 5,5, Tevez 6. A disp.: Storari, Caceres, Ogbonna, Padoin, Isla. All.: Conte 6.

Arbitro: Proença (Portogallo)

Marcatori: 40' st Sneijder

Ammoniti: Sneijder, Bulut, Muslera (G); Marchisio, Tevez (J)

