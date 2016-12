Champions League: Real Madrid-Juventus 2-1, doppietta di Cristiano Ronaldo

10:28 - Non è bastata una partita di cuore alla Juventus per uscire con dei punti dalla trasferta di Champions in casa del Real Madrid. I bianconeri vanno subito sotto per il gol di Cristiano Ronaldo (4') ma riescono a reagire e a trovare il pareggio con Llorente al 22'. Poco dopo però Chiellini regala, ancora a Ronaldo (28'), il rigore del 2-1 finale. A completare la serata storta del difensore l'espulsione al 48' per una presunta manata al portoghese.

LA PARTITA

E' un peccato e una sconfitta che fa male perché, tutto sommato, nemmeno troppo meritata. E' un peccato perché undici contro undici la Juventus ha giocato alla pari col Real Madrid, ma è ancora di più un peccato perché tabellino alla mano i tre punti ai Merengues li hanno regalati proprio gli uomini di Conte. Un rigore tanto netto quanto ingenuo (e pazienza che in area si vedano mille trattenute ogni domenica)e un'espulsione tagliagambe, quella sì inventata dall'arbitro tedesco. Il 2-1 del Real Madrid è qui. Non c'è stata la temuta superiorità né tantomeno l'assalto. Anzi, a creare di più per tutto il primo tempo sono stati i coraggiosi bianconeri, e nel finale il colpaccio non è stato poi così lontano.

A prescindere dalla prestazione però, con o senza regali, a contare nel calcio è una cosa sola: il risultato. E quello premia il Real Madrid che si mette al sicuro a quota 9 punti e che al tempo stesso complica - e non poco - i piani della Juventus, ferma a due. Queste le note negative, unite al solito gol subito nella prima occasione utile, questa volta al 4' dopo una bella combinazione tra Di Maria e Cristiano Ronaldo. Colpa forse anche del nuovo assetto tattico, buon esperimento nell'insieme ma fisiologicamente non assimilato dal primo minuto. L'argentino e il portoghese infatti danzano tra le linee e per CR7 trafiggere Buffon e un gioco da ragazzi. Un caso però, perché da quel momento in poi in campo c'è solo la Juventus, coraggiosa al limite della spavalderia. Un affronto a testa alta che però premia l'atteggiamento propositivo con il gol di Llorente, proprio l'ex mancato, al 22' dopo alcune buone conclusioni di Tevez.

Da lì in poi però entra in campo la "sfortuna" di Chiellini, decisamente in una serata storta. Il primo guaio lo combina al 28' trattenendo vistosamente in area Sergio Ramos su un pallone innocuo destinato con ricevuta di ritorno a Buffon. Per l'arbitro non è rigore, per l'assistente di porta sì e Cristiano Ronaldo non sbaglia dal dischetto nonostante i suggerimenti al portiere dell'"amico" Tevez. Il patatrac però il difensore toscano lo combina, in collaborazione con arbitro e guardalinee, a inizio ripresa quando sfida a mano alta il fuoriclasse portoghese. L'attaccante rotola a terra con un occhio rivolto all'assistente, l'arbitro, convinto dalla prova, estrae un cartellino rosso assai contestabile. Ma tant'è. Da quel momento in poi la partita cambia, la Juventus sfiora il tracollo ma non cade e resta in partita fino al 90' quando sono Giovinco e Marchisio a divorarsi il gol del pareggio. Una rete che poteva starci ma non c'è stata. La speranza per i tifosi juventini è che si sia risparmiata per appuntamenti decisivi: al ritorno col Real, chissà, oppure a Istanbul. Quella sarà la sfida chiave del girone.

LE PAGELLE

Casillas 6,5 - Ci risiamo: a Madrid stanno già contando i minuti prima di far ripartire il tormentone #CasilassoDiegoLopez? Non una bella notizia, o forse sì, per Carletto Ancelotti in vista del Clasico di sabato. Iker, intanto, ha risposto sul campo con una buona prestazione.

Chiellini 5 - Diamo per buono il fatto che l'espulsione sia eccessiva se non inventata. La sua è una serata storta a prescindere, per l'evitabile mano alta del contrasto e, ancora più grave, per il rigore regalato al Real.

Benzema 5 - Esce tra i fischi del suo pubblico che già lo aveva pizzicato durante il match. Si divora il gol che avrebbe chiuso la contesa sbagliando da un metro a porta vuota.

Pirlo 7 - Lui al contrario esce tra gli applausi a scena aperta del pubblico avversario che si dimostra di bocca buona. Non fa una piega, voleva continuare a disegnare calcio in campo.

Cristiano Ronaldo 6,5 - Decisivo e a molti antipatico. Ha messo in campo tutte le sue caratteristiche: devastante dal punto di vista tecnico come in occasione del primo gol, non proprio il più sportivo di tutti nel contrasto con Chiellini

Caceres 6,5 - Tornava in campo dopo una vita e non ha sfigurato. Anzi, parte da lui l'azione del pareggio e contro Marcelo non è andato in riserva.



IL TABELLINO

REAL MADRID-JUVENTUS 2-1

Real Madrid (4-2-3-1): Casillas 6,5; Arbeloa 6, Pepe 6, Sergio Ramos 6,5, Marcelo 5,5; Illarramendi 6 (26' st Isco 6), Khedira 5,5; Di Maria 6,5 (33' st Morata 6), Modric 5,5, Cristiano Ronaldo 6,5; Benzema 5 (22' st Bale 5,5). A disp.: Diego Lopez, Carvajal, Varane, Jesé. All.: Ancelotti 6.

Juventus (4-3-3): Buffon 6; Caceres 6,5, Barzagli 6, Chiellini 5, Ogbonna 5,5 (23' st Giovinco 6); Vidal 6,5, Pirlo 7 (14' st Asamoah 6), Pogba 6; Marchisio 5,5, Llorente 6,5 (5' st Bonucci 6), Tevez 6. A disp.: Storari, Peluso, Isla, Padoin. All.: Conte 6.

Arbitro: Grafe (Germania)

Marcatori: 4' Cristiano Ronaldo (R), 22' Llorente (J), 28' Cristiano Ronaldo (J)

Ammoniti: Illarramendi, Sergio Ramos (R); Vidal, Caceres (J)

Espulso: 3' st Chiellini per gioco violento