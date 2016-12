Champions League: Real Madrid implacabile, Galatasaray steso

23:44 - Real Madrid implacabile. I blancos, privi dell'infortunato Ronaldo, stendono con un secco 4-1 il Galatasaray nella quinta giornata della fase a gironi di Champions e si aggiudicano così matematicamente il gruppo B. Nonostante l'espulsione di Ramos al 26', gli spagnoli vincono con i gol di Bale, Arbeloa, Di Maria e Isco, inutile il pari momentaneo di Bulut: ora gli uomini di Mancini sono obbligati a battere la Juventus per accedere agli ottavi.

Parte forte il Real che al 4' va già a un soffio dal vantaggio, ma Bale manda clamorosamente fuori solo contro Iscan. Il Gala cerca di rispondere con un tiro di Inan, ma la palla termina molto alta. Al minuto 26 i blancos provano a complicarsi la vita: Ramos si distrae e, dopo aver perso la marcatura su Bulut, lo stende e si becca il rosso per fallo da ultimo uomo. Ancelotti toglie una punta e, trovando subito il giusto equilibrio, passa in vantaggio con una punizione di Bale al 37' che s'insacca sotto la traversa.

Reazione turca immediata: 60" più tardi arriva infatti il pareggio di Bulut che sfrutta un perfetto assist d'esterno di Drogba e buca Casillas in uscita. Si va al riposo sull'1-1. Nella ripresa è il Galatasaray a partire a tutto gas alla ricerca del vantaggio: prima un cross di Bruma attraversa pericolosamente tutta l'area, poi Bulut è fermato solo contro Casillas da un fuorigioco dubbio. E al 51' arriva invece il gol del Real: Di Maria crossa da sinistra e Arbeloa col mancino porta avanti la formazione spagnola. I due madrileni si scambiano i ruoli poco dopo, al 63': Arbeloa scarica da destra e Di Maria da pochi passi non può sbagliare il 3-1.

Il Gala è scosso, Mancini arrabbiatissimo per gli errori della sua difesa: Drogba prova a riaprire la partita, ma sulla sua strada trova un super Casillas. All'80' ci pensa Isco al termine di un azione insistita a mettere la parola fine sul match.